Chuva dá trégua e capital sai do estado de atenção

Foram registrados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) seis pontos de alagamento, sendo que três intransitáveis: na avenida do Estado junto à rua São Caetano, no centro; no Viaduto do Glicério próximo à rua do Glicério, região centro-leste; e na Praça da Bandeira próximo à avenida 23 de Maio, região centro-norte.

Segundo o CGE, áreas de instabilidades, associadas ao calor, causaram chuva moderada e forte na região metropolitana no final da noite de domingo, 12, o que justificou a decretação de estado de atenção nas zonas sul, sudeste, oeste, leste, norte e centro, além das Marginais Pinheiros e Tietê.

Desabamentos - Tanto na capital quanto em Itapevi, na Grande SP, os bombeiros registraram alguns desabamentos, mas em nenhum deles houve vítimas graves.

O forro de um dos cômodos de um cortiço veio abaixo no imóvel 68 da rua Benjamin Constant, no centro de São Paulo. Um homem ficou ferido e foi levado para o pronto-socorro Vergueiro. Esposa e o filho, de 2 anos, sofreram apenas escoriações. Um muro de arrimo e o contrapiso de uma casa cederam, causando abalo de uma das colunas da casa nº 184 da rua Ricardo Franco, na Vila São Roque, região do Imirim, zona norte de São Paulo.

Já no imóvel 100 da rua Marajó, no bairro suburbano, em Itapevi, uma casa desabou e duas pessoas, uma mulher e um jovem, ficaram feridos e foram levados ao pronto-socorro, mas passam bem. O outro desabamento, desta vez de um muro e do telhado de um comércio, em Itapevi, ocorreu na altura do nº 80 da rua São Judas Tadeu, no Jardim Santo Antonio.