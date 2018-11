Chuva dá trégua e capital sai do estado de atenção Entre as 2h30 e as 3h15 desta madrugada, toda a capital foi retirada do estado de atenção, iniciado à 0h30, em razão de uma chuva de moderada a forte trazida por uma nova área de instabilidade vinda do interior e que entrou na cidade pelos bairros de Perus, Pirituba, Jaraguá e Lapa, regiões oeste e noroeste.