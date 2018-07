Chuva dá trégua e sol pode aparecer em São Paulo A chuva dá uma trégua na manhã de hoje após atingir a cidade de São Paulo durante toda a madrugada. A manhã começou com tempo nublado e ainda há a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas durante o período. As áreas de chuva se afastam da capital e deixam muita nebulosidade, com pontos isolados de chuva leve em alguns bairros. A chuva pára nas próximas horas e o tempo fica encoberto. Mas o sol deve aparecer à tarde, elevando a temperatura, que pode chegar a 21ºC, de acordo com previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). À noite, o céu terá poucas nuvens e a máxima deve chegar a 19ºC.