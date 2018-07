Chuva de granizo danifica 3.349 residências no Paraná As chuvas com granizo que atingiram o Paraná nesta semana já danificaram 3.349 residências e afetaram 13.524 moradores, segundo dados da Defesa Civil estadual. Ninguém ficou desalojado ou desabrigado. A cidade mais afetada foi Reserva, região dos Campos Gerais, a 180 quilômetros de Curitiba. Cerca de 10 mil pessoas foram afetadas e duas mil casas ficaram danificadas pelo granizo. As aulas nas redes municipal e estadual de ensino na cidade foram suspensas ontem.