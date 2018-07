Chuva de granizo danifica 6,2 mil casas no Paraná Ao menos 26 mil pessoas ficaram desalojadas no Paraná, segundo balanço da Defesa Civil, com a chuva de granizo que danificou 6,2 mil casas no Estado. A cidade mais atingida foi Corbélia, na região oeste, onde 80% das casas foram afetadas pelo granizo, um prejuízo para cerca de 3 mil imóveis e 10 mil moradores. O governador Beto Richa (PSDB) sobrevoou a região ontem.