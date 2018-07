Chuva de granizo deixa 3 mil desalojados em SC A Defesa Civil de Santa Catarina informou hoje que aproximadamente 3 mil pessoas estão desalojadas na área rural do município de Antônio Carlos, um dos mais atingidos pela queda de granizo registrada no estado na madrugada de ontem para hoje. O levantamento, feito até às 11h (de Brasília), aponta que 10 municípios da Grande Florianópolis e da região Sul do Estado tiveram ocorrências de vendaval e granizo. Ainda não há números do total de casas destelhadas ou atingidas pelo granizo durante a madrugada.