Chuva de granizo provoca estragos em Belo Horizonte Uma chuva intensa, acompanhada de granizo e ventos fortes voltou a fazer estragos e causar transtornos na tarde de hoje em Belo Horizonte e duas cidades da região metropolitana - Contagem e Betim. O temporal durou cerca de 30 minutos, sendo 15 minutos apenas de chuva de granizo, o que provocou danos em imóveis e automóveis. Conforme o 5º Distrito de Meteorologia, o temporal começou em Betim, passou por Contagem e chegou à capital mineira por volta das 15h30. Até o início da noite, as cidades contabilizavam os danos e as vítimas. Em Betim, o Corpo de Bombeiros registrou o desabamento de uma residência no bairro Jardim das Alterosas. Em Contagem, também houve ocorrência de desabamentos e destelhamentos. Pelo menos uma criança ficou ferida. Praticamente todas as janelas de um prédio residencial foram quebradas pela força das pedras de gelo. Em Belo Horizonte, as regiões norte, oeste e noroeste foram as mais atingidas. Pedras de gelo cobriram o gramado do estádio do Mineirão. Vários carros estacionados na Avenida Presidente Carlos Luz tiveram os vidros quebrados e a lataria amassada. Na região de Venda Nova, na zona norte, o teto de um posto de gasolina cedeu e atingiu diversos veículos. Na mesma região, foram destruídos telhados de galpões. De acordo com o meteorologista do MG Tempo, Ruibran dos Reis, as chuvas de granizo que atingiram o Estado nos últimos dias são resultado do encontro do ar quente e seco com a uma massa de ar polar, o que formou extensas nuvens.