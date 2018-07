Chuva de papel picado dá trabalho a equipes de limpeza A chuva de papel picado deixada pela escola Nenê de Vila Matilde deu muito trabalho para a equipe de limpeza do sambódromo. Ao fim do desfile de cada escola, uma ala de garis da Prefeitura de São Paulo entra na avenida para limpar a pista. São cerca de 50 pessoas e três carros para varrer a avenida e tirar restos do desfile, como por exemplo peças soltas de fantasias e carros alegóricos.