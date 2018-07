Chuva deixa 1 morto e mais de 200 desabrigados no RJ

Em Xerém, os rios Capivari e Saracuruna transbordaram e ruas ficaram tomadas pelas águas desde o início da madrugada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima fatal é um homem adulto ainda não identificado. Ele foi encontrado nos escombros de uma casa que desmoronou na madrugada. Os desalojados estão sendo levados para um abrigo na Praça da Mantiqueira, no centro de Xérem. Parte de uma ponte desabou e a água em muitas ruas chega à altura dos joelhos, mesmo após uma trégua da chuva, por volta das 8h.

As fortes chuvas começaram ainda na noite desta quarta-feira (2), deixando milhares de famílias em alerta. Em menos de 24h, choveu cerca de 212 mm em Xérem, volume acima da média para o curto período. O temporal foi causado por uma frente fria que chegou ao Rio nesta quarta-feira, fazendo com que as temperaturas no Estado caíssem rapidamente. A situação se agravou pois a cidade vive um colapso na coleta de lixo após as eleições. O lixo espalhado nas calçadas contribuiu para os alagamentos.

Em Angra, ao menos oito casas desabaram. Segundo a Defesa Civil do município, cerca de 100 pessoas estão desalojadas e mais de duas mil estão em áreas com risco de deslizamento. As autoridades da região trabalham para retirar estas pessoas de suas casas. Desde a madrugada, já foram registrados 102 milímetros de chuva.