Chuva deixa 10 cidades em estado de emergência no RS As fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul, entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado, deixaram dez cidades do Estado em situação de emergência, segundo boletim da Defesa Civil estadual. A enxurrada matou 12 pessoas e colocou em emergência os municípios de São Sebastião do Caí, Bom Retiro do Sul, Bom Princípio, Paverama, Taquari, Pareci Novo, Ivoti, Teutônia, Novo Hamburgo e Capela de Santana.