Chuva deixa 10 mil sem luz em Belo Horizonte

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) informa que cerca de 10 mil consumidores da região metropolitana de Belo Horizonte ainda estão sem o fornecimento de energia elétrica. Os problemas começaram na noite da sexta-feira, 16, em razão das fortes chuvas, que causaram a queda de árvores e de galhos sobre a rede. Noventa equipes trabalham para restabelecer o fornecimento de energia e a expectativa da distribuidora é que o serviço volte ao normal até o final deste sábado. No final da tarde deste sábado, os problemas se concentram nas regiões de Pampulha e Venda Nova. As fortes chuvas que caíram sobre o Estado na tarde de sexta deixaram 40 mil consumidores às escuras. Belo Horizonte foi a cidade mais atingida. Alguns semáforos pararam de funcionar e fiscais da BHTrans tiveram que controlar o trânsito, que ficou congestionado principalmente na avenida Pedro I. Para o domingo, a meteorologia prevê que as chuvas continuem na capital mineira, mas em menor intensidade.