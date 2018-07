Chuva deixa 15 cidades de SC em estado de alerta A Defesa Civil de Santa Catarina colocou 15 cidades em estado de alerta por causa das chuvas que atingem a região sul do Estado. No município de Turvo foi decretado estado de emergência. O agentes da Defesa Civil tentam remover algumas famílias de comunidades mais afastadas que ficaram isoladas após as chuvas. Nova Veneza, Criciúma, Tubarão e Araranguá são alguns dos municípios mais atingidos. A previsão é de 100 milímetros de chuvas para as próximas horas na região. Além da grande intensidade de precipitação, o escoamento dos rios será dificultado por uma ressaca que atinge todo o litoral sul catarinense.