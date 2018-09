Chuva deixa 15 cidades em emergência no ES Subiu para 15 o número de cidades do Espírito Santo que decretaram situação de emergência em decorrência das chuvas que afetam o Estado, de acordo com a Defesa Civil. Os dois últimos municípios a integrar a lista foram João Neiva e Ibatiba. Mais de 154 mil pessoas foram afetadas pelos temporais. Cerca de 300 pessoas estão desabrigadas (aquelas que perderam tudo e necessitam de abrigos públicos) e 3.531 estão desalojadas (aquelas que podem contar com familiares e vizinhos).