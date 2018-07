Chuva deixa 15 desabrigados em cidade do oeste catarinense

A forte chuva que atingiu o município de Iomerê, em Santa Catarina, no início da noite de ontem deixou 11 pessoas desalojadas - os que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares - e 15 desabrigadas, pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos, de acordo com informações da Defesa Civil Estadual. Veja também: Todas as notícias sobre vítimas das chuvas A enxurrada e os fortes vendavais danificaram seis casas e destruíram totalmente uma residência, além de provocarem quedas de pontes e o comprometimento da rede elétrica. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há informações de pessoas feridas. Moradores da Vila Bom Sucesso, na Linha do Alemão, estão isolados. Três pontes foram danificadas com a chuva, impossibilitando a passagem.