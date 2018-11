Chuva deixa 27 cidades em estado de emergência na BA Já chega a 27 o total de cidades do Estado da Bahia que decretaram emergência nesta semana devido à chuva forte que atinge o Estado. Todos obtiveram homologação do governo baiano. Cinco pessoas morreram no Estado desde o início das chuvas mais fortes, há oito dias. Segundo a Defesa Civil do Estado, a Bahia tem 7.454 desalojados e 3.249 desabrigados. Os feridos ou doentes por causa das chuvas são 379.