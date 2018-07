Chuva deixa 3 cidades em estado de emergência no RS As cidades gaúchas de Lajeado, Encantado e Tiradentes decretaram estado de emergência por causa da chuva, informou hoje a Defesa Civil do Rio Grande do Sul. A pior situação foi verificada em Encantado, onde 1.780 pessoas ficaram desalojadas e 440, desabrigadas. No Estado, as regiões mais afetadas ficam no Vale do Caí e no Vale do Paranhana, além dos arredores do Rio dos Sinos e do Rio Gravataí.