Chuva deixa 3 mil desabrigados em Niterói-RJ

De acordo com a prefeitura da cidade, 200 homens do Corpo de Bombeiros participam dos trabalhos de resgate no município. Os feridos resgatados no Morro do Bumba foram encaminhados para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca.

As aulas na rede municipal estão suspensas ao menos até amanhã porque 20 escolas estão sendo usadas como abrigos. A Igreja São Lourenço dos Índios, no bairro de São Lourenço, também abriu as portas para receber os desabrigados.

Interdição

A Estrada da Ititioca, que faz ligação entre os bairros do Fonseca e Cubango ao Largo da Batalha, permanece interditada nos dois sentidos em razão do grande deslizamento que atingiu a Estrada de Viçoso Jardim na noite de ontem.

Na Estrada Caetano Monteiro, que liga o bairro de Pendotiba ao Largo da Batalha, o tráfego no trecho entre a Vila Progresso e a Pestalozzi está sendo normalizado. Os motoristas que trafegam pela Estrada Francisco da Cruz Nunes devem ter cautela, pois há pontos de deslizamento na localidade da Serrinha.

Serviço

O Detran abrirá seus postos de identificação, excepcionalmente neste sábado, para atender os moradores de Niterói e São Gonçalo que perderam os documentos nos temporais, inclusive a carteira de identidade.