Chuva deixa 36 pontos de alagamento em São Paulo A forte chuva que atingia a capital paulista na tarde de hoje complicava o trânsito e deixava motoristas e passageiros ilhados dentro de seus carros em vários pontos, principalmente na região de Santana, na zona norte, na zona sul e perto do Córrego Pirajuçara. O Corpo de Bombeiros registrava, até as 16h45, 36 pontos de alagamento na cidade. Um grande alagamento interditava totalmente a pista local da Marginal Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, na Rua Engenheiro Mesquita Sampaio. Próximo ao Shopping Morumbi, um ônibus com cerca de 15 pessoas tinha água na altura da janela, segundo a TV Globonews. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava 147 quilômetros de congestionamento em toda a cidade. O índice representa 17,5% dos 835 quilômetros monitorados. Em função do temporal, o Aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade permanece fechado desde as 15h30.