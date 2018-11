Chuva deixa 377 mil desalojados e desabrigados no País

Somente no Ceará, Estado com segundo maior número de municípios castigados, 81, houve 15 mortes. No Maranhão, que teve 95 cidades atingidas, ocorreram dez. Bahia e Alagoas registraram sete cada uma. As demais vítimas são da Paraíba (2), de Sergipe (2), de Pernambuco (1) e de Santa Catarina (1).

No Maranhão, onde 95 municípios foram castigados pela chuva, há 76.840 habitantes desalojados e 44.070 desabrigados. No Ceará, esses números caem para 38.568 e 25.994, respectivamente. O Estado do Amazonas contabiliza 50.470 pessoas na casa de parentes e 9.136 em abrigos. No Piauí, as chuvas expulsaram 91 mil moradores de suas casas. No Rio Grande do Norte, foram 10.020. A Bahia tem 5.436 desalojados e 2.188 desabrigados.