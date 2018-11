Chuva deixa 408 mil desalojados e desabrigados no País Levantamento divulgado hoje pela Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, mostram que os desastres provocados por fortes chuvas e enchentes já deixaram 281.350 pessoas desalojadas - as que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares - e 127.503 desabrigadas - as que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos - no País. Segundo o órgão, 49 morreram por causa dos desastres em oito Estados: Ceará (17), Maranhão (12), Bahia (7), Alagoas (7), Paraíba (2), Sergipe (2), Pernambuco (1) e Santa Catarina (1).