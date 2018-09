Chuva deixa 9 pontos intransitáveis na cidade de SP

A avenida Alcântara de Machado também está com os dois sentidos interrompidos próximo à rua Silva Jardim. A Avenida Pedro Álvares Cabral na altura da praça Ibrahim Nobre está interditada no sentido Pinheiros. A avenida Condessa Elisabeth de Robiano está alagada nas proximidades da rua Juvenal Gomes Coimbra, no sentido Ayrton Senna. A Praça da Bandeira está com problemas no sentido centro. O Largo Ubirajara na altura do viaduto Guadalajara também permanece intransitável.