Chuva deixa Angra dos Reis em estado de atenção O município de Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro, está em estado de atenção por conta das chuvas que atingem a região desde ontem, segundo informações da Defesa Civil Municipal. Ocorreram 12 deslizamentos e seis alagamentos na cidade. Duas ruas foram interditadas por conta dos deslizamentos, uma delas no bairro Lambicada e outra do Morro da Glória 2. Ninguém ficou ferido.