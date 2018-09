Chuva deixa ao menos 7 bairros de São Paulo sem luz

Segundo nota da concessionária, "a rede aérea (de eletricidade) foi afetada pela forte chuva, ventos e raios que atingiram hoje, à tarde, a capital e região metropolitana. Por volta das 14h, foram registrados ventos que ultrapassaram 100 km/h. Cerca de mil raios caíram na área de concessão da AES Eletropaulo. Houve queda de aproximadamente 120 árvores."

A AES Eletropaulo informou que colocou cerca de 750 eletricistas, técnicos e engenheiros para atenderem os problemas de falta de luz. Segundo a empresa, até as 19h a energia já havia sido restabelecida em 55% das ocorrências.

Ainda de acordo com a empresa, os clientes que estão sem eletricidade podem enviar um torpedo para o número 27373 e comunicar a interrupção. Devem enviar um SMS com a palavra "luz" e o número da instalação, disponível na conta de luz. O serviço é gratuito, de acordo com a Eletropaulo.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), São Paulo registrou hoje, na zona norte da cidade, a maior rajada de vento desde 2007. Ela alcançou quase 97 km/h. O registro foi feito por medidores no Mirante Santana.