Chuva deixa ao menos sete mil desabrigados em Niterói Ao menos sete mil pessoas estão desabrigadas - aquelas que perderam tudo e precisam de abrigos públicos - na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, por conta das chuvas que atingiram o Estado na semana passada. De acordo com a prefeitura, cem abrigos acomodam as vítimas.