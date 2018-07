A pista molhada em função das chuvas suspendeu os pousos no Aeroporto Santos Dumont, no centro da capital fluminense. As aterrissagens foram transferidas para o Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim (Galeão). A Defesa Civil do município informou que nenhuma ocorrência grave foi registrada, mas o Sistema de Gestão de Risco de Crises (Sigeric) já está mobilizado.