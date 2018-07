Chuva deixa bairros parcialmente sem luz em São Paulo A forte chuva que atingiu São Paulo nesta tarde provocou a interrupção no fornecimento de energia elétrica em alguns trechos dos bairros de Pinheiros, Butantã, Lapa, Santo Amaro, Ibirapuera, Itaim Bibi, Ipiranga, Vila Guilherme, Santana e Vila Maria. De acordo com assessoria de imprensa da Eletropaulo, os pontos de alagamento e o trânsito intenso na cidade dificultam o deslocamento das equipes de emergência para o atendimento das ocorrências. A expectativa é que até 22h00 cerca de 90% destas ocorrências tenham o fornecimento restabelecido. Também há registros de ocorrências em pontos isolados nos municípios de São Bernardo do Campo, Mauá, Taboão da Serra e Itapecerica da Serra.