Chuva deixa cidade de São Paulo em estado de atenção O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) colocou toda a cidade de São Paulo em estado de atenção por causa da chuva. Na região metropolitana a chuva mais forte está localizada nas zonas sul, leste, principalmente na região da Mooca, e também no município de Guarulhos. Há um ponto de alagamento, porém transitável, na altura do número 84 da avenida Maria Coelho de Aguiar, no bairro do Campo Limpo.