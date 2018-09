Chuva deixa cidade de São Paulo em estado de atenção

Os bairros mais atingidos por volta das 17h30 eram Parelheiros e Ipiranga, na zona sul, e Vila Prudente, na zona leste. Nas zonas norte e oeste as precipitações também começavam a se intensificar.

Na Grande São Paulo, chovia forte em São Caetano do Sul e Santo André. Segundo os meteorologistas do CGE, a previsão é de que as chuvas persistam até o início da noite, ainda podendo atingir de maneira forte outros pontos da capital.

Alagamentos

No fim da tarde, São Paulo registrava dois pontos de alagamento intransitáveis por causa das chuvas. No Largo do Socorro, o alagamento era no sentido centro, na altura da Avenida Guarapiranga. Na Avenida Sumaré, o alagamento era na altura da Rua Turiassú, no sentido Sumaré. Há ainda um ponto de alagamento transitável na Alameda Santo Amaro, na altura da Rua João Alfredo, em ambos os sentidos.