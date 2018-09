Chuva deixa cidade do interior de SP sem água O forte temporal que caiu ontem na região do Vale do Paraíba provocou deslizamento de terra, alagamento e deixou várias casas em situação de risco na cidade de Piquete (SP), situada a 217 quilômetros da capital paulista. Quedas de barreiras também interditaram a rodovia BR 459, que liga a cidade vizinha de Lorena (SP) ao Sul de Minas. Segundo a Defesa Civil de Piquete, pelo menos 20 famílias estão desalojadas. Elas tiveram de deixar suas casas por causa dos deslizamentos de terra, que também atingiram a represa que abastece a cidade. O município está sem água e não há previsão para normalizar o abastecimento. A Defesa Civil informou que várias equipes estão trabalhando na desobstrução da represa. Para os motoristas que passam pela região, o tráfego na BR 459 está lento e só deve voltar ao normal durante a madrugada, caso não haja mais chuvas. A chuva vem castigando o município de Piquete desde o começo da semana. O nível da represa subiu cerca de 4 metros, alagando vários bairros. Na última quarta-feira (dia 26), a Prefeitura decretou estado de emergência, devido aos estragos provocados pelo temporal ocorrida na madrugada.