Chuva deixa cidades do MA em situação de emergência

As enchentes e enxurradas na bacia dos rios Mearim, Itapecuru, Tocantins e Parnaíba já afetaram 9.482 pessoas, deixando 4.655 desalojadas (podem contar com ajuda de vizinhos e familiares) e 4.827 desabrigadas (pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos), segundo relatório da Defesa Civil. Ninguém morreu.

Nos últimos cinco dias, todo território do Estado tem sofrido com chuvas. Na tarde de quarta-feira, 13, moradores foram removidos de algumas residências no bairro de Goiabal, em Trizidela do Vale, por conta de risco de desabamento. Uma das casas acabou desabando no fim da noite.