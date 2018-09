Chuva deixa cidades sem abastecimento de água em AL Os alagamentos causados pelas chuvas que caíram no Estado de Alagoas nos últimos dias também prejudicaram o abastecimento de água em algumas cidades. De acordo com a Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal), as cheias do fim de semana inundaram as unidades de captação, tratamento e distribuição de água em vários municípios.