Chuva deixa congestionamento acima da média em SP

As zonas sul e leste concentravam 45 quilômetros (35%) e 31 quilômetros (24%) de congestionamento, respectivamente. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o pior ponto estava na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos: eram quilômetros de engarrafamento da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim.

Apesar da chuva, a cidade tem apenas dois pontos de alagamento, ambos transitáveis, segundo informou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Eles estão na Avenida Magalhães de Castro, perto da Rua Hans Staden, sentido Interlagos, na região do Butantã, na zona oeste, e no Elevado Costa e Silva, próximo a Avenida General Olímpio da Silveira, sentido Penha, na região da Santa Cecília, no centro.