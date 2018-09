Chuva deixa dez cidades em emergência em MS As chuvas que atingem o Estado de Mato Grosso do Sul já deixam dez cidades em situação de emergência: Aquidauana, Bela Vista, Campo Grande, Cassilândia, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Miranda, Novo Horizonte do Sul, Porto Murtinho e Santa Rita do Pardo. A previsão da Defesa Civil é a de que mais seis municípios também entrem no estado de emergência.