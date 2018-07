Chuva deixa dez pontos de alagamento em São Paulo

Outras vias com pontos de alagamento são a Avenida Magalhães de Castro, perto da Ponte do Morumbi e próximo à Ponte Engenheiro Roberto Zuccolo, Ponte férrea da Marginal do Pinheiros, no sentido Castelo Branco, Avenida das Nações Unidas, números 2.592 e 18.000, Rua Romão Gomes com Avenida Valdemar Ferreira, Avenida Embaixador Macedo Soares com Ponte dos Remédios, Avenida Celso Garcia e Marginal do Tietê, perto da Ponte Aricanduva.