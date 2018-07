Chuva deixa duas regiões de SP em estado de atenção O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo decretou na tarde de hoje estado de atenção para a zona sul e a Marginal do Pinheiros, devido aos alagamentos que podem se formar por causa da forte chuva que atinge as duas regiões. Segundo o CGE, o temporal se desloca em direção a São Bernardo do Campo, no ABC paulista, e tem potencial para a formação de alagamentos. Ontem, duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas após desabamentos na zona norte de São Paulo. No bairro do Tremembé, dois jovens morreram soterrados depois que a laje de uma construção caiu. Em outro acidente, no Parque Colonial, região de São Mateus, quatro pessoas da mesma família ficaram feridas com a queda do muro de cerca de seis metros de uma construção ao lado da casa onde moram.