Chuva deixa mais 100 desabrigados no litoral de SP

O bairro Vera Cruz foi o mais atingido, o que levou a Defesa Civil do Município a encaminhar pelo menos 13 famílias para o ginásio de esportes da cidade. Outras preferiram recorrer à casa de familiares para passar a noite, sem condições de retornar às suas residências. A Defesa Civil apela à população para que sejam doadas roupas e colchões aos desabrigados.

De acordo com os meteorologistas, as chuvas vão permanecer na região até o final de semana, razão pela qual a Defesa Civil dos municípios da região metropolitana da Baixada Santista devem permanecer em alerta.

Em Santos, já foi declarado estado de atenção nos 17 morros que apresentaram deslizamentos. Um prédio de três andares, localizado no Morro do Bufo, foi interditado pela Defesa Civil na noite de ontem em razão dos riscos de desabamento. Outros morros, como o do Jabaquara e o Santa Maria, também apresentaram riscos.

Guarujá

No Guarujá, a situação também é preocupante. Doze casas, em quatro bairros, foram interditadas. Uma pedra desceu do morro da Vila Edna, local antes conhecido como Morro do Macaco Molhado, partindo ao meio uma casa que se encontrava pelo caminho.

Uma mulher se feriu na cabeça quando sua casa teve parte do telhado quebrado. Por sorte, os dois filhos brincavam em outro cômodo e não foram atingidos. Fora dos morros, a cidade vem sofrendo com as enchentes desde a noite de segunda-feira.