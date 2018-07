Chuva deixa mais de 100 mil sem energia elétrica no RS Cerca de 119 mil consumidores estão sem energia elétrica no Rio Grande do Sul por causa da chuva que atinge o Estado desde a noite de ontem. A região metropolitana de Porto Alegre é a área mais afetada. Não há previsão para que o serviço seja restabelecido. Devido ao mau tempo foram registradas quedas de árvores e de muros nos municípios de Canoas, Gravataí e Cachoeirinha. Até às 11 horas de hoje, não havia informação sobre feridos.