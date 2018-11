Chuva deixa mais de 120 trechos alagados em Aracaju

De acordo com dados da Defesa Civil, a água acumulada nos últimos cinco dias chega a 370 milímetros de precipitações na capital do Sergipe. Na Grande Aracaju, já choveu cerca de 335 mm ao longo desses dias. O município de Brejo Grande, registrou nos últimos dias o acumulado de 515 mm de precipitações.

Desde quinta-feira até o início da manhã de hoje, o Corpo de Bombeiros Militar recebeu 563 chamadas relacionadas às fortes chuvas que atingiram o Estado. Entre as principais ocorrências estão os desabamentos, resgate de pessoas em veículos, alagamentos, quedas de árvore e acidentes automobilísticos. Deste total, 109 foram de desabamentos.

Os locais onde têm acontecido o maior número de ocorrências são na zona norte de Aracaju, em Porto Dantas, Morro do Urubu e Pau Ferro, além do bairro Santa Maria, na zona sul, segundo os bombeiros. Na capital do Estado, duas localidades estão sofrendo mais com as chuvas: o conjunto Costa do Sol e a Prainha do bairro Santa Maria, onde o canal transbordou.

Estragos

Levantamento da Defesa Civil divulgado hoje registra que 16 cidades foram afetadas pelas chuvas. Apesar dos estragos, nenhuma prefeitura decretou situação de emergência. As chuvas destruíram ou danificaram 1.375 residências, deixando 1.380 moradores desalojados - pessoas que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares - e 1.304 desabrigados - os que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos. Dez ficaram feridos e não houve registro de mortes.

De acordo com leitura de dados de satélite do Centro de Meteorologia da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Cemese-Semarh), as chuvas deverão continuar intensas até hoje. Já a previsão para amanhã indica que as precipitações ocorrerão de forma isolada.