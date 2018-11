Chuva deixa mais de 1.300 fora de casa em SC

Seis municípios catarinenses já informaram sobre estragos causados pelas chuvas nas últimas horas: Santa Cecília, Caçador, Lebon Régis, Dona Emma, Concórdia e Presidente Getúlio. A Defesa Civil aguarda o informe sobre os prejuízos de outras quatro cidades: Rio Negrinho, Videira, Santa Terezinha e Presidente Getúlio.

Em Santa Cecília, duas residências foram interditadas devido ao risco de deslizamento. Na cidade de Caçador, o centro e outros cinco bairros foram atingidos pelos alagamentos, afetando 25 residências. Em Concórdia houve deslizamentos de terra. No município de Lebon Regis estão desalojadas 120 pessoas, 40 estão desabrigadas e 30 residências foram danificadas. O abastecimento de água e transporte foi prejudicado.

Previsão

De acordo com a Defesa Civil, o tempo melhora hoje e a intensidade da chuva diminui. A previsão aponta para chuva isolada e sol entre nuvens no decorrer do dia. No fim de semana, volta a haver condições de temporais isolados com descargas elétricas em todas as regiões e risco de alagamento em pontos isolados no Estado. Podem ocorrer rajadas fortes de vento sul, de 50 a 60 quilômetros por hora, mais intensas nas áreas próximas do mar.