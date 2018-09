Chuva deixa mais de mil desaparecidos no Nordeste Dois dias após a chuva que devastou 21 cidades, Alagoas procura mais de mil desaparecidos. Alguns locais foram destruídos pela força das águas das chuvas e da correnteza dos rios. "Há mais de mil desaparecidos no Estado", afirmou o secretário da Coordenação Estadual da Defesa Civil de Alagoas, Deníldson Queiroz. À noite, o governado do Estado confirmou esse número. No limite com Pernambuco, houve o rompimento de uma represa. Nos dois Estados, o número de mortos chega a 38 e a previsão para hoje é de mais chuva.