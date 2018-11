Chuva deixa nove pontos alagados em São Paulo

Uma das vias com tráfego prejudicado pelos alagamentos é a Marginal do Tietê, onde a pista local registra interdição perto da Freguesia do Ó e perto da Ponte das Bandeiras, sentido Lapa, e próximo à Rua dos Italianos.

Na Marginal do Pinheiros, os alagamentos estão perto da Ponte Ary Torres e na altura do número 17.981, no sentido Castelo Branco. Há alagamentos também na Avenida 23 de Maio, perto do complexo viário João Jorge Saad, sentido Santana, no Elevado Costa e Silva, sentido Lapa, e na Avenida General Olímpio da Silveira.