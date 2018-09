Chuva deixa oito cidades em emergência em SC

Em todo o Estado, 321 pessoas sofreram com os alagamentos e deslizamentos. Mais de 14 mil estão desabrigados (aqueles que perderam tudo e necessitam de abrigos públicos) ou desalojados (aqueles que podem contar com a ajuda de familiares e vizinhos).

Na manhã de ontem, uma pessoa morreu em Palhoça. Valmir Carvalho Iochen, de 25 anos, caiu com o carro em um rio e foi encontrado a 70 metros do local do acidente. Em Nova Trento, uma pessoa está desaparecida.

Espírito Santo

A chuva que atinge desde a última semana o Espírito Santo já deixa cinco cidades em situação de emergência. De acordo com boletim divulgado hoje pela Defesa Civil estadual, os municípios que decretaram emergência são Cachoeiro de Itapemirim, Guaçui, Bom Jesus do Norte, Muniz Freire e Governador Lindemberg. Segundo o boletim, a situação está se normalizando no Estado, com a diminuição do número de desalojados e desabrigados. No entanto, as cidades de Viana e Cariacica continuam em estado de alerta para chuvas.

Os temporais já afetaram 153.030 pessoas em 19 municípios do Espírito Santo. Entretanto, hoje o número de desabrigados caiu para 845 e o de desalojados, para 2.563. Entre os municípios atingidos estão Alegre, Marechal Floriano, Domingos Martins, São Gabriel da Palha, Apiacá, Rio Novo do Sul, Rio Bananal, Nova Venécia, Linhares, Mimoso do Sul, Vila Velha e Fundão.