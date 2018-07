Chuva deixa parte da zona leste de SP no escuro A forte chuva hoje na capital paulista deixou bairros da zona leste sem energia elétrica. Segundo a Eletropaulo, São Mateus, Guaianases e Aricanduva foram as áreas mais afetadas - um total de cerca de 20 mil residências e estabelecimentos. A empresa calcula ainda que mais de 80 mil pessoas foram afetadas. Queda de raios e quebras de galhos de árvores foram, segundo a Eletropaulo, as principais causas do corte de energia. Pelas previsões dos técnicos, o restabelecimento deve acontecer por volta da meia-noite.