Chuva deixa parte de São Paulo em estado de atenção Chove forte sobre a capital paulista desde as 16h30 de hoje e o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura decretou estado de atenção em bairros das zonas leste, oeste e sul. Na zona oeste, desde as 16h43 desta segunda-feira, estão em atenção os bairros do Lapa e do Butantã. Neste último, há trechos alagados, porém transitáveis - na ponte Roberto Rossi Zuccollo, na Marginal do Pinheiros, e na Avenida Professor Francisco Morato. Praticamente toda a zona sul está em estado de atenção, desde a região de Santo Amaro até a região de Parelheiros, incluindo Cidade Ademar, M''Boi Mirim, Socorro, Jabaquara e Campo Limpo. A chuva também atinge os bairros de Aricanduva, São Mateus, Tatuapé, na zona leste, a Sé e a Vila Mariana, na região central da capital paulista. O CGE informa que a área de chuva evolui lentamente em direção às cidades do ABC paulista.