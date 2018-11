Chuva deixa parte de São Paulo em estado de atenção A chuva que atinge São Paulo fez o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) decretar, a partir das 14 horas, estado de atenção no Centro, nas zonas norte, leste e oeste, no sudeste e nas regiões das marginais do Tietê e Pinheiros. Ou seja, a chuva pode provocar alagamentos. Na Marginal Pinheiros, as pistas dos dois sentidos já estão alagadas na altura da Rua Jaime de Oliveira Souza. Há um terceiro ponto na Avenida Eusébio Matoso, na altura da Avenida Vital Brasil.