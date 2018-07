Chuva deixa pelo mais de mil fora de casa no Paraná As chuvas que atingem cerca de 12 cidades do Paraná desde terça-feira deixaram pelo menos mil pessoas desabrigadas - pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos - ou desalojadas - as que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares, segundo informações da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Em Campina Grande do Sul, uma menina de 12 anos foi arrastada pela correnteza do Rio Terra Boa e está desaparecida desde ontem à tarde. Os bombeiros continuam as buscas. Na cidade de Ponta Grossa, em Campos Gerais, houve temporal com granizo nesta madrugada.