Chuva deixa região serrana do Rio em estado de alerta

O Centro Estadual de Administração de Desastres, órgão ligado a Defesa Civil do Estado, começou a retirar pessoas das proximidades de encostas e pontos de alagamento às 15h30, já que os rios que cortam as áreas urbanas da cidades começavam a sair dos leitos. Na região do Córrego Dantas as sirenes dos sistema de alarme foram acionadas.

Os municípios de Petrópolis e Teresópolis, também na serra fluminense, se encontram em estado de atenção. Na estrada Rio-Petrópolis (trecho da BR-040), na altura da localidade Fazenda Inglesa, uma pedra rolou da encosta. O trânsito foi interditado em meia pista no início da tarde.

No Rio, o mau tempo também causou contratempos. Na Lagoa (zona sul da cidade), um galho de árvore caiu sobre a rede elétrica. O fornecimento de energia foi interrompido das 14h40 às 15h10, segundo a Companhia Municipal de Energia e Iluminação (Rioluz).

A Rioluz informou que manteve as equipes de prontidão, mas que, como a chuva deu uma trégua no final da manhã, nenhum outro incidente relevante tinha ocorrido no município até o momento.