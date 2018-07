Chuva deixa regiões de São Paulo em atenção A chuva que atingia a capital paulista na tarde de hoje obrigou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo a decretar estado de atenção para as zonas norte e leste e para a Marginal do Tietê, em razão da possibilidade de alagamentos. Segundo o CGE, áreas de instabilidade formadas na região de Campinas, interior do Estado, concentraram-se sobre Franco da Rocha, Mairiporã e Guarulhos, e atingem parte da capital. A baixa velocidade de deslocamento do sistema aumenta o risco de alagamentos nas próximas horas. Até as 17 horas, o CGE não registrava nenhum ponto de alagamento.