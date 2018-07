Chuva deixa regiões de São Paulo em estado de atenção A chuva levou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo a decretar estado de atenção nas zonas norte e sul de cidade desde às 16h55 de hoje. De acordo com o CGE, os bairros mais atingidos eram os da Freguesia do Ó, da Casa Verde, da Capela do Socorro e de Parelheiros. Segundo o CGE, a tendência é que, nas próximas horas, as chuvas se intensifiquem e se estendam para toda a cidade e região metropolitana. Até as 17h20, não eram registrados pontos de alagamento.