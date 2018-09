Chuva deixa regiões de São Paulo em estado de atenção A forte chuva que atingiu a cidade de São Paulo na manhã de hoje deixou quase toda a capital paulista em estado de atenção. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as zonas norte e oeste e as Marginais do Tietê e Pinheiros foram as primeiras a entrarem na situação, às 9h40, e às 10 horas entraram no estado de atenção as zonas leste e centro. A chuva que atingia a zona sul foi de menor intensidade, não havendo a necessidade de colocar a região em estado de atenção, segundo o CGE. Um ponto de alagamento transitável foi registrado, segundo o CGE, na Avenida Ermano Marchetti com Engenheiro Albertim, na Lapa, zona oeste da capital, por conta de um bueiro entupido.